İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında temizlik ve güvenlik görevlisi olmak isteyen vatandaşlar, İŞKUR TYP üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor. Başvuruların tamamlanmasına kısa bir süre kala, sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Birçok ilde gerçekleştirilecek TYP alımlarının detaylarını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı ne zaman? İşte cevaplar...

İŞKUR TYP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR TYP başvuru tarihleri illere göre değişiklik gösteriyor. Genel başvuruların son günü 21 Eylül olarak biliniyor. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, sonuçları heyecanla bekliyor.

Hak kazanan adaylar bazı ilanlar için noter kurası ile bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. Başvuru yaptığınız ilana tıklayarak seçim tarihlerini öğrenebilirsiniz.