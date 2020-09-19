Elektrik faturalarınızı tasarruf ampullerinden led ampullere geçiş yaparak düşürebilirsiniz

Tasarruf ampulleri az da olsa civa içeriyor. Civa bilindiği gibi en zehirli maddeler arasında yer alıyor. Ampul kırıldığında ortaya çıkan civa buharı insan sağlığını olumsuz etkiliyor hatta kırık parçalara temas edilmesi halinde zehirlenmelere neden olabiliyor. Ömrünü tamamlayan tasarruf ampulleri çöp yerine geri dönüşüm noktalarına bırakılmalı. Yapılan araştırmalara göre tasarruf ampulleri bir miktar radyasyon da ortaya çıkarıyor.

LED AMPULLER TASARRUF AMPULLERİNİN AVANTAJLARINI KATLIYOR

Led ampuller aslında elektronik devre elemanı olarak kullanılıyordu. Gelişen teknolojiyle birlikte ışık şiddeti artırılan led ampuller merceklerle daha fazla ışık üretmeye başladı.