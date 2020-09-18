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MEB açıkladı! Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İOKBS sonuç tarihi...
Son dakika... Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği bursluluk sınavının sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi açıklama geldi. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı bursluluk sınavı ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2020 İOKBS sonuç tarihi...
Giriş Tarihi: 18.09.2020 17:40 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 17:45
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