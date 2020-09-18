18 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEB açıkladı! Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İOKBS sonuç tarihi...

MEB açıkladı! Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İOKBS sonuç tarihi...

Son dakika... Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği bursluluk sınavının sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi açıklama geldi. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı bursluluk sınavı ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2020 İOKBS sonuç tarihi...

Giriş Tarihi: 18.09.2020 17:40 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 17:45
  • 1
  • 9
MEB açıkladı! Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İOKBS sonuç tarihi...

Bursluluk sınavı sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen bursluluk sınavına katılan öğrenciler ile velileri sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 Eylül'de gerçekleştirilen sınavın sonuçları için araştırmalar sürüyor. Peki, 2020 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
MEB açıkladı! Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İOKBS sonuç tarihi...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 5 Eylül'de gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

  • 3
  • 9
MEB açıkladı! Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İOKBS sonuç tarihi...

BURSLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

  • 4
  • 9
MEB açıkladı! Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İOKBS sonuç tarihi...

BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi üzerinden 2020 bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak 2020 bursluluk sınavı soruları ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

5. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

6. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

7. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

8. ve Hazırlık Sınıfı Kitapçığı İçin Tıklayınız

9, 10 ve 11. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

  • 5
  • 9
MEB açıkladı! Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İOKBS sonuç tarihi...

İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.