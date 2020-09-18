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Son dakika: Türkiye'den Akdeniz'de yeni Navtex ilanı

Son Dakika Haberleri.. 'den 'de 'nın çalışmaları için 'e kadar ilan edildi. Türkiye daha önce, Ege ve Karadeniz'deki Atış Eğitimleri için de Navtex ilanı vermişti.

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Giriş Tarihi: 18.09.2020 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020
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Son dakika: Türkiye'den Akdeniz'de yeni Navtex ilanı

Türkiye'den Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa'nın çalışmaları için 18 Ekim'e kadar Navtex ilan edildi.

EGE VE KARADENİZ İÇİN DE KARAR ALINMIŞTI

3 yeni Navtex hakkında yapılan duyuruda 19-20 Eylül tarihleri arasında Ege Denizinde. 21 - 27 Eylül'de Sinop sahasında Atış Eğitimi yapılacağı belirtildi..

NAVTEX NEDİR?

Denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Uluslararası bir faks makinası gibi çalışır. Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için NAVTEX cihazı bulunmalıdır.

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