Didim Belediyesi'nde cinsel saldırı skandalı! Mağdur kadının ifadesi ortaya çıktı

BİR BİRADAN NE OLACAK Kİ?

Nereye gittiğimizi sorunca 'Bir arkadaşın evine gidiyoruz' dedi. Olayların yaşandığı eve geldik. Başkan ve Başkan Yardımcısı Öznur olduğunu öğrendiğim kişinin alkol içtiklerini gördüm. Hatta ortamda bir kadın olması beni rahatlattı. Ben de eve girdim, oturdum. Daha sonra Öner isimli şahıs yanımıza geldi. Böylece 3 erkek ve 2 kadın olduk. Bana işle ilgili olarak ne işler yaptığımı sordular. Ben de halen işle ilgili sorular sorulması üzerine konuşmaya devam ettim. Bir süre geçti ve hava karardı. Gitmek istediğimi, beni evime bırakmalarını istedim. Öznur Hanım bana sakin olmamı ve kalmamı söyledi. Hatta bana içki içmeyi teklif etti ve 'Bir biradan ne olacak ki?' dedi. Ben de ısrar etmeleri üzerine bir bira içtim. Ben kalkmak istediğim halde Öznur Hanım bana hep beraber kalkarız diyerek ısrar etti.