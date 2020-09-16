Terör örgütüne ağır darbe! Kritik isim saklandığı evde yakalandı...

İçişleri Bakanlığı, Ferman kod adlı Ercan Yacan'ın saklandığı evde operasyonla yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıkları ile Van İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen müşterek operasyonda; Ferman kod adlı Ercan Yacan adlı terörist, Van'da saklandığı ikamette yakalandı."