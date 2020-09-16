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Erkan Tan: CHP’de, DHKP-C ve PKK/PYD’Yİ terör örgütü olarak görmeyenler var

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Giriş: 16.09.2020 10:01
Güncelleme:16.09.2020 10:12
A Haber spikeri Erkan Tan, CHP’nin terör örgütleri ile olan ilişkisini değerlendirdi. “CHP’nin idare heyeti koltuğunda DHKP-C adlı terör örgütünü sevenler var. PKK/PYD’yi terör örgütü olarak görmeyen var” dedi.

Erkan Tan "Canan Kaftancıoğlu çok daha uç, farklı işler yaptı. CHP'liler rahatsız olmadı. Şimdi rahatsızmış gibi yapıyorlar. Canan Kaftancıoğlu'nun kim olduğunu bilmeyen var mı, kardeşim? Belli işte kim olduğu… Daha önce neler yaptığını herkes biliyor. Bunlar tiyatro yapıyor. CHP'ye milyonlarca oy verenler, samimiyet testini sizde göreceğiz. CHP'nin idare heyeti koltuğunda DHKP-C adlı terör örgütünü sevenler var. PKK/PYD'yi terör örgütü olarak görmeyen var. Bunların isimleri ayrı adamları aynı. CHP'nin idare heyetinde terör örgütünün siyasi parti görünümlü arkadaşlarını sevenler var. CHP'ye oy veren milyonlar bundan rahatsız duyacak mı, duymayacak mı? Bakalım… Bırakın, bu tiyatro tartışmalarını! Canan Kaftancıoğlu'nun kim olduğunu bilmeyen mi var? Aylardır yıllardır CHP İstanbul il başkanı." dedi.

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