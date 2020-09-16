SSB’nin sürü İHA yarışmasında ilk aşama tamamlandı!

GELİŞTİRME VE ÜRETİM FAALİYETLERİNE DEVAM EDİLECEK

Sabit Kanat Sürü İHA Açık Ortamda Hedef Tespit ve İmha Görevi-Önceden Programlı Kol Uçuşu kapsamlı Faz-1 Aşama-1 uçuşlu testlerini başarıyla tamamlayan firmalar, Aşama-2 Gözetleme ve Görev Devri ile proje kapsamındaki geliştirme ve üretim faaliyetlerine devam edecek. Faz-1'in üç ve dördüncü aşamaları "Yakın Mesafede Keşif, Hedef Tespit" ve "İmha ile Taşıyıcı Platformdan Bırakılarak Uzak Mesafede Keşif, Hedef Tespit ve İmha"dan oluşacak. Yarışma kapsamında ilerleyen dönemde Faz-2: Döner Kanat Sürü İHA Kapalı Ortamda Navigasyon Görevi, Faz-3: Drone Tehditlerinin Sabit/Döner Kanat Sürü İHA ile Bertaraf Edilmesi Görevi, Faz-4: Sabit/Döner Kanat İHA ve İKA Açık ve Kapalı Ortamda Sürü Görevi" etapları gerçekleştirilecek.