16 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | MSB açıkladı! Suriye'de rejimden provokasyon

Son dakika | MSB açıkladı! Suriye'de rejimden provokasyon

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter'dan " gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır." açıklamasını yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.09.2020 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020
ABONE OL
Son dakika | MSB açıkladı! Suriye'de rejimden provokasyon

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter'dan "İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır." açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA