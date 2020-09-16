Terör örgütüne ağır darbe! Kritik isim saklandığı evde yakalandı...

Son dakika haberine göre… İçişleri Bakanlığı, Van’da yapılan operasyonla Ferman kod adlı Ercan Yacan'ın saklandığı evde sağ olarak yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Ferman kod adlı Ercan Yacan'ın saklandığı evde operasyonla yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıkları ile Van İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen müşterek operasyonda; Ferman kod adlı Ercan Yacan adlı terörist, Van'da saklandığı ikamette yakalandı."