Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Külliye'de önemli görüşme! Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen’i kabul etti
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Programda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak yapıldı.