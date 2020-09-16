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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Külliye'de önemli görüşme! Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen’i kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan , Momen’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

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Giriş Tarihi: 16.09.2020 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Külliye'de önemli görüşme! Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Programda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak yapıldı.

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