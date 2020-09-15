Başkan Erdoğan'dan kritik temas! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Son dakika haberine göre... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
TEBRİKLERİNİ İLETTİ
Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Aliyev ve Azerbaycan halkına tebriklerini iletti.