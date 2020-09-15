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Başkan Erdoğan'dan kritik temas! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Son dakika haberine göre... Başkan , ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.

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Giriş Tarihi: 15.09.2020 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020
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Başkan Erdoğan'dan kritik temas! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TEBRİKLERİNİ İLETTİ

Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Aliyev ve Azerbaycan halkına tebriklerini iletti.

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