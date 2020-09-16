CHP'li belediye eline yüzüne bulaştırdı! Hükümet vatandaşın feryadına koştu

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere CHP'li belediyeler, kentteki çevre ve altyapı sorunlarına bir türlü çözüm getiremiyor. Vatandaşları isyan ettiren bu problemlerin çözümü için hükümet devreye girip, yarım kalan işleri tamamlıyor. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bodrum'un yeniden yaşanılabilir olması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı görevlendirdi.

CHP'li belediyeler işini yapmayınca, vatandaşı mağdur etmemek ve kültürel varlıkları korumak için devreye yine hükümet girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı artık kangren halini alan Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum'un altyapısını çözmek için hareket geçti. Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Ersoy, proje kapsamında "Toplamda 200 milyon artı KDV'ye mal olacak ve tamamı Bakanlığımızca karşılanacak projeyi, 2021 sonunda hizmete yetiştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Buna göre; Torba ilçe merkezi, oteller bölgesi, Kızılağaç, Yalı, Çiftlik ve İçmeler Mahallelerini kapsayan kanalizasyon şebekeleri yenilenecek; terfi merkezleri, deniz deşarj hatları ve yağmur suyu iletim hatları rehabilite edilecek.

BAŞKAN TALİMAT VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatlar doğrultusunda büyükşehir belediyelerinin yeterli olamadığı noktalarda bakanlıklar olarak kaynakları ölçüsünde devreye girdiklerini hatırlatan Ersoy "Toplamda 200 milyon artı KDV'ye mal olacak ve tamamı Bakanlığımızca karşılanacak projeyi, 2021 sonunda hizmete yetiştirmeyi planlıyoruz. Geçen yıl Antalya Büyükşehir ile anlaşarak Serik Arıtma Tesisi'nin inşasına başlamıştık" dedi.

"ALTYAPI YETERLİ DEĞİL"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de Bakan Ersoy'a teşekkür ederek "Bodrum'un üstü milleti, altı bizi yakıyor. Buraya gelenler, altyapı yeterli olmadığı için büyük sıkıntı çekiyor" şeklinde konuştu.