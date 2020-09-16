Bırakın yenilerini açmayı, var olanı yıkıyorsunuz. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Gelin, Torbalı'daki köylülerimizin feryadını görün. Sizin köylüye, üreticiye, kadına verdiğiniz değer bu mu! Her işinizde olduğu gibi üretici pazarları işinizde de samimiyetsizsiniz. Bu işler, dostlar alışverişte görsün mantığı ile yürümez. Biz zamanında Sayın Aziz Kocaoğlu'nu da çok eleştirdik. Ama en azından konu köylü olduğunda, çiftçi olduğunda, üretici olduğunda sizin gibi samimiyetsiz davranmazdı.

Açık söylüyorum, sizin üretici pazarları projeniz, İsmail Uygur tarafından Torbalı'nın Dağtekke köyünde vince asılmış ve kamyonlara koyularak çöpe atılmıştır. Bundan ötesi yoktur" sözlerini sarf etti.

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