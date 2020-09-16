16 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Japonya'nın yeni Başbakanı Yoshihide Suga’ya tebrik mektubu

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Japonya'nın yeni Başbakanı Yoshihide Suga’ya tebrik mektubu

Son dakika haberine göre Başkan  'nın yeni Başbakanı Yoshihide Suga’yı gönderdiği bir mektupla tebrik etti. Suga, başbakanlık görevini Eylül 2021'deki olağan genel seçimlere kadar yürütecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.09.2020 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020
ABONE OL
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Japonya'nın yeni Başbakanı Yoshihide Suga’ya tebrik mektubu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Japonya'nın yeni Başbakanı Yoshihide Suga'yı gönderdiği bir mektupla tebrik etti.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri Suga Yoşihide, Temsilciler Meclisinde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi.

Japonya parlamentosu alt kanadı Temsilciler Meclisinde (Şuugin) düzenlenen oturumda, meclis üyeleri ülkenin yeni başbakanını seçmek üzere bir araya geldi.

Suga Yoşihide, LDP hakimiyetindeki 465 koltuklu Şuugiin üyelerinden 314'ünün oyunu alarak, Japonya'nın yeni başbakanı oldu.

Hafta içi yapılan LDP iç seçimlerinde kullanılan 534 oyun 377'siyle Suga, oyların yüzde 70'ini kazanıp LDP lideri olmuştu.

Suga, başbakanlık görevini Eylül 2021'deki olağan genel seçimlere kadar yürütecek.

Japonyada iktidar partisinin liderliğine Abenin sağ kolu olarak bilinen Yoshidide Suga seçildi JAPONYA'DA İKTİDAR PARTİSİNİN LİDERLİĞİNE 'ABE'NİN SAĞ KOLU' OLARAK BİLİNEN YOSHİDİDE SUGA SEÇİLDİ
Japonyanın yeni Başbakanı Suga Yoşihide oldu JAPONYA'NIN YENİ BAŞBAKANI SUGA YOŞİHİDE OLDU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA