Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Japonya'nın yeni Başbakanı Yoshihide Suga’ya tebrik mektubu
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan Japonya'nın yeni Başbakanı Yoshihide Suga’yı gönderdiği bir mektupla tebrik etti. Suga, başbakanlık görevini Eylül 2021'deki olağan genel seçimlere kadar yürütecek.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Japonya'nın yeni Başbakanı Yoshihide Suga'yı gönderdiği bir mektupla tebrik etti.
Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri Suga Yoşihide, Temsilciler Meclisinde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi.
Japonya parlamentosu alt kanadı Temsilciler Meclisinde (Şuugin) düzenlenen oturumda, meclis üyeleri ülkenin yeni başbakanını seçmek üzere bir araya geldi.
Suga Yoşihide, LDP hakimiyetindeki 465 koltuklu Şuugiin üyelerinden 314'ünün oyunu alarak, Japonya'nın yeni başbakanı oldu.
Hafta içi yapılan LDP iç seçimlerinde kullanılan 534 oyun 377'siyle Suga, oyların yüzde 70'ini kazanıp LDP lideri olmuştu.
Suga, başbakanlık görevini Eylül 2021'deki olağan genel seçimlere kadar yürütecek.