Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Niğde Otoyolu'nda 2. kesim 29 Ekim'de tamamlanacak

Bunlardan en önemlilerinden olan Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1.ve 3. kesimlerinin yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldığını anımsatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah eksik kalan 2. kesimi de 29 Ekim'de tamamlayacağız, vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bunlar ülkemiz için çok büyük değer. Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan aks üzerinden Edirne, İstanbul, Ankara, Niğde, Mersin, Urfa'ya kadar uzanan 1200 kilometrelik bir aksı tamamlamış oluyoruz. Bunları yaptığımızda zamandan, yakıttan müthiş kazanımlar oluyor. Bu yatırımlar, bulunduğu bölgeye canlılık getiriyor, ekonomide, istihdamda, ticarette, turizmde, üretimde müthiş gelişmeler oluyor. Bunlar da tabii ki vatandaşımızın yaşam kalitesine etki ediyor. İnşallah bu projeleri bir an önce bitirip hayata, ekonomiye kazandırdıkça biz de mutlu oluyoruz. Vatandaşlarımız da buraları kullandığı zaman onların mutluluğu bizim en büyük sevincimiz, enerji kaynağımız."

Karaismailoğlu, hızlı trenle ilgili de çok büyük çalışmaların yapıldığına dikkati çekerek, Konya-Karaman-Ulukışla hattında çalışmaların devam ettiğini, Aksaray-Ulukışla-Yenice hattının da uygulama projelerinin bitmek üzere olduğunu aktardı.