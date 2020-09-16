16 Eylül 2020, Çarşamba
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Son dakika: YKS ek yerleştirmelerinde tarih belli oldu! ÖSYM Başkanı açıkladı

Son dakika haberine göre Başkanı Prof. Dr. , "2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlayacağız. Tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden ve 'ÖSYM AİS Mobil' uygulamamızdan yapabilirsiniz" dedi.

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Giriş Tarihi: 16.09.2020 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020
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Son dakika: YKS ek yerleştirmelerinde tarih belli oldu! ÖSYM Başkanı açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme Kılavuzunun yarın yayımlanacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, adayların tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde "http://ais.osym.gov.tr" adresi ve "ÖSYM AİS Mobil" uygulamasından yapabileceğini kaydetti.

Prof. Dr. Aygün, "Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

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