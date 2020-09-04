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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ankara-Niğde Otoyolu'nun ekonomiye katkısını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başkan Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Ankara-Niğde Otoyolu'nun ekonomiye yıllık kazancını açıkladı. Bakan Karaismailoğlu paylaşımında, "Ankara-Niğde otoyolu ile ekonomiye yıllık toplam 1,647 milyar TL katkı" ifadelerine yer verdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ankara-Niğde Otoyolu'nun ekonomiye katkısını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolunun açılışından sonra, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, yeni açılan otoyolun getireceği tasarruflar anlatılıyor.

EKONOMİYE YILLIK KATKISI 1,647 MİLYAR TL

Başkan Erdoğan tarafından "Geleceğin yolu" olarak nitelenen Ankara-Niğde Otoyolu ülkemize büyük ekonomik katkı sağlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından bu katkıları anlatan bir paylaşım yaptı.

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