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Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücreti ne kadar? Ücret tarifesi belli oldu

Akıllı otoyol olarak nitelendirilen Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1. ve 3. kesimlerinin açılışı dün yapıldı. Peki otoyolu kullanacaklar ne kadar geçiş ücreti ödeyecek? İşte merak edilen ücret tarifesi...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.09.2020 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020
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Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücreti ne kadar? Ücret tarifesi belli oldu

Ankara-Niğde Otoyolu'nın 1. ve 3. kesimlerinin açılışının gerçekleştirilmesi sonrasında otoyolun geçiş ücretleri de belli oldu.

Toplam uzunluğu 330 kilometre olan yolun 1. kesimini kullanan bir binek araç Ankara Haymana Alın Gişesi'nden girerek Ankara ŞerefliKoçhisar Acıkuyu Gişesinden çıktığında 48 TL ödeyecek.





Otoyolun 3. kesimi kullanıldığında ise Aksaray Alayhan gişesinden giren bir binek araç Niğde Alın gişesinden çıkacak ve ödeyeceği rakam 25,50 TL olacak.

Otoyolun 2. kesimi ise henüz açılmadı. Eğer onaylanırsa Ankara Alın gişesi giriş Niğde Alın gişesi cıkış yapan 1. sınıf binek araç için 115 ,50 TL ödenecek.

TÜRKİYE'NİN EN AKILLI OTOYOLU
Ankara-Niğde Otoyolu, Türkiye'nin en akıllı yolu olma özelliğini taşıyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Olay Algılama Sistemi'nin otoyol üzerinde bulunan kameralara entegre edilmesiyle, otoyolda oluşan tehlikeli kaza, ve trafik gibi durumlara göre gerek operatörler gerek sürücülere uyarılar yapılacak.

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