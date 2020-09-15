KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, açıklandı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvuru tarihi belli mi, ayın kaçında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bulundukları şehir dışında öğrenim hayatını sürdürecek öğrencilere KYK burs ve kredi imkanı sağlanıyor. Devlet tarafından sağlanan imkandan yararlanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihini merak ediyor. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, açıklandı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvuru tarihi belli mi, ayın kaçında? Merak edilen detaylar haberimizde...

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Yurt başvurularıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şunlar ifade edildi;

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleyecek ve kamuoyuyla paylaşacak.