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Türk F-16'ları Azerbaycan semalarında

Türk F-16'ları, Bakü'nün tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla semalarında uçtu.

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Giriş Tarihi: 15.09.2020 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020
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Türk F-16'ları Azerbaycan semalarında

Türk F-16 uçakları, Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Gence kentinde uçuş yaptı.

SAVUNMA BAKANLIĞI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre Bakü'nün kurtuluş günü kapsamında düzenlenen etkinlikte uçuşlar Genceliler tarafından büyük ilgiyle karşıladı.

Genceliler, ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla uçakları selamladı.

Gence semalarında Türk F-16'ları ile Azerbaycan savaş uçakları ve her iki ülkenin askeri helikopterleri de uçuş gerçekleştirdi.

Türk F-16ları Azerbaycan semalarında TÜRK F-16'LARI AZERBAYCAN SEMALARINDA

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