Son dakika: Başkan Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova'yı kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı kabul etti. Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda katıldığı programların ardından Haliç Kongre Merkezi'ne geçti. Erdoğan burada Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı kabul etti. Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
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Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki programın ardından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan, burada Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı kabul etti.
Yaklaşık 45 dakika süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.