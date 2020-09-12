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Son dakika: Başkan Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova'yı kabul etti

Başkan , Başkanı 'yı kabul etti. Erdoğan, Demokrasi ve 'nda katıldığı programların ardından 'ne geçti. Erdoğan burada Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı kabul etti. Kabulde Başkanı da yer aldı.

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Giriş Tarihi: 12.09.2020 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova'yı kabul etti

Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki programın ardından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan, burada Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı kabul etti.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

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