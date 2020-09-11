Son dakika: Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu
Son dakika haberine göre... Silopi ilçesinde terör örgütü barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist silahsız ve teçhizatsız şekilde teslim oldu.
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist silahsız ve teçhizatsız şekilde teslim oldu.
146 TERÖRİST TESLİM OLDU
Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, yıl başından bu yana 146 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu, Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.