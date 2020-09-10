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PKK terör örgütü elebaşı Karayılan’ın kardeşine 9 yıl hapis

’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve 31 Aralık 2019 tarihinde tutuklanan terör örgütü elebaşı ’ın kardeşi Mehmet ’a 9 yıl hapis cezası verildi.

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Giriş Tarihi: 10.09.2020
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PKK terör örgütü elebaşı Karayılan’ın kardeşine 9 yıl hapis

PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şanlıurfa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmada Karayılan ve avukatı katıldı. Terör örgütü üyesi olmadığını söyleyen Karayılan beraatini istedi. Mahkeme, sanığa "Terör örgütü üyeliği" suçundan 9 yıl hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına karar verdi.

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