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Kızı PKK tarafından kaçırılan anne Berlin'de eylemine devam etti: Kızım nerede?

'da terör örgütü tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi T. başkent 'de eylemini sürdürmeye devam etti. Maide T, "Çok düşünceliyim. Acaba benim kızım nerede? Benim kızım ne durumda? Çünkü benim kızım aynı zamanda astım hastası. Şu anda kızımın ne durumda olduğunu çok merak diyorum. Ne gece ne gündüz aklımdan çıkmıyor." diye konuştu.

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Giriş Tarihi: 09.09.2020 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020
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Kızı PKK tarafından kaçırılan anne Berlin'de eylemine devam etti: Kızım nerede?

Anne T, Başbakanı Angela Merkel başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısından önce Başbakanlık binasının önünde eylem yaptı.

"SEVİNCİ YAŞAYABİLECEK MİYİZ?"

Maide T, gazetecilerin 'da evlat nöbeti tutan annelerin bazılarının çocuklarına kavuştuğunun hatırlatması üzerine, "Ben de umutluyum. Umarım en kısa zamanda ben de o sevinci yaşarım. Allah bu sevinci bütün annelere yaşatsın inşallah." dedi.

KIZIM NEREDE?

Kızını çok özlediğini belirten Maide T, "Çok düşünceliyim. Acaba benim kızım nerede? Benim kızım ne durumda? Çünkü benim kızım aynı zamanda astım hastası. Şu anda kızımın ne durumda olduğunu çok merak diyorum. Ne gece ne gündüz aklımdan çıkmıyor." diye konuştu.

Maide T, üzerinde "PKK bir virüstür. Bana çocuğumu kurtarmak için yardım edin." yazılı pankart açtı ve kızının fotoğrafını taşıdı.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü 'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının terör örgütünden kurtarılmasını istemişti.

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