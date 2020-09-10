10 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul’da yakalanan 2 PKK şüphelisi tutuklandı

Son dakika: İstanbul’da yakalanan 2 PKK şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberleri... 'ya yönelik 'daki operasyonda yakalanan 2 kişi için karar verildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.09.2020
ABONE OL
Son dakika: İstanbul’da yakalanan 2 PKK şüphelisi tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına ses bombalı ve havai fişekli eylem eylem gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Eylül akşamı Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'de 3 kişi tarafından PKK adına ses bombası atılması ve havai fişekli eylem düzenlenmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler; şüphelilerden 2'sini çalılık alan içerisinde 3 molotofkokteyli, 1 şişe benzin, maske, şapka ve eldivenler ile yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 3 mermi, 1 dizüstü bilgisayar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Firari diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA