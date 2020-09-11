2020-2021 eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Kırtasiye parası ödeme tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim yılında öğretmenlere ödenecek ödemeler 7 Eylül'de yatırılmaya başladı. Ödeme miktarı hakem kurulu tarafından 1.210 TL olarak açıklandı. Peki, 2020-2021 eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Kırtasiye parası ödeme tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim ödeneği yatırılıyor. Her sene okullar açılmadan öğretmenlere verilen ödenek bu sene bin 210 lira olarak belirlendi. Haberimizde, eğitim ödeneğine ilişkin detaylar yer alıyor.