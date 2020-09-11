2020-2021 eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Kırtasiye parası ödeme tarihi belli oldu mu?
2020-2021 eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazıya göre; yeni eğitim ve öğretim yılında öğretmenlerin alacağı kırtasiye ödemeleri hesaplara yatıyor. Yeni yılda yatırılacak eğitim ödeneği 7 Eylül'de yatırılmaya başladı. 2020-2021 eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kırtasiye parası ödeme tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
2020-2021 eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Kırtasiye parası ödeme tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim yılında öğretmenlere ödenecek ödemeler 7 Eylül'de yatırılmaya başladı. Ödeme miktarı hakem kurulu tarafından 1.210 TL olarak açıklandı. Peki, 2020-2021 eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Kırtasiye parası ödeme tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim ödeneği yatırılıyor. Her sene okullar açılmadan öğretmenlere verilen ödenek bu sene bin 210 lira olarak belirlendi. Haberimizde, eğitim ödeneğine ilişkin detaylar yer alıyor.
EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK, YATTI MI?
MEB'ten eğitim ödenekleriyle ilgili yazı gönderildi. Açıklamada 7 Eylül'den itibaren eğitim ödeneklerinin öğretmenlere verileceği bildirildi.
EĞİTİM ÖDENEĞİ YATAN İLLER SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Eğitim ödenekleri merak konusu olurken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 81 ile yazı gönderildi. Gönderilen genelge ile öğretmenlerin alacağı kırtasiye parası yani eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği 7 Eylül tarihinden yatmaya başlayacağı bildirildi. Ödeneklerin yatıp yapmadığı banka hesapları üzerinden kontrol edilecek.
EĞİTİM ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) NEDİR?
Eğitime hazırlık ödeneğinden yararlanmak isteyen vatandaşların merak ettiği konulardan birisi de eğitime hazırlık ödeneği (kırtasiye yardımı) nedir ve nasıl alınır sorusu oldu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenen paradır.