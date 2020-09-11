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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijer'e başsağlığı mesajı

Son dakika haberine göre; , 'de meydana gelen  felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Dost ve kardeş Nijer halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. " denildi.

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Giriş Tarihi: 11.09.2020
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijer'e başsağlığı mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijer'in genelinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinin çok sayıda can kayıplarına ve büyük hasara yol açtığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost ve kardeş Nijer halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Nijer Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

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