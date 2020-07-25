Son dakika: Başkan Erdoğan Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou ile görüştü
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ve bölgesel meseleler ele alınmış, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek hususlar değerlendirildi.
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Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada Başkan Erdoğan'ın Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmede iki ülke ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ve bölgesel meseleler ele alındı. COVID-19 ile mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) July 25, 2020
Görüşmede; iki ülke ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ve bölgesel meseleler ele alındı, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar değerlendirildi.