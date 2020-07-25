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Son dakika: Başkan Erdoğan Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ve bölgesel meseleler ele alınmış, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek hususlar değerlendirildi.

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Giriş Tarihi: 25.07.2020 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada Başkan Erdoğan'ın Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede iki ülke ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ve bölgesel meseleler ele alındı. COVID-19 ile mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar değerlendirildi.

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