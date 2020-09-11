Son dakika: DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 12 Eylül mesajı

Aksakal, 12 Eylül 1980 darbesinin 40'ıncı yılı dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamasında, Kenan Evren öncülüğünde yapılan darbe sürecinde insanların "sağcı-solcu", "Alevi-Sünni" ve "Türk-Kürt" diye ayrıştırdığını ve bugün dahi bitirilememiş terör yapılanmasının kanlı örgütü PKK'nın tohumlarının atıldığını ifade etti.

Darbeyi yapanların dönemin ABD Başkanı'na "Bizim çocuklar başardı" diye haber verdiğini hatırlatan Aksakal, "Tam 40 yıl önce emperyalizmin güdümünde gerçekleştirilen faşist askeri darbenin ceremesini çekmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Darbecilerin hazırladığı ve uzun yıllar boyunca yürürlükte kalan 12 Eylül Anayasası'nın bir kısım hükümlerinin değiştirilmesine rağmen demokratik yaşama dair kısıtlayıcı maddelerin halen geçerliliğini sürdürdüğünü aktaran Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk milletinin demokratik hakları elinden alınmış, halkımız faşist darbecilerin esareti altına sokulmuştur. Görevimiz, gelecek nesillerimizi kendilerine güveni güçlü, demokrasiyi iliklerine kadar sindirmiş, sevgiyi ve kardeşliği özümsemiş bireyler olarak yetiştirmektir. Dolayısıyla darbe ürünü tüm antidemokratik yasalar derhal kaldırılmalı, toplumun tümünün temsil edildiği bir parlamento yapısı ivedilikle hayata geçirilmelidir."

Darbeye karşı demokrasi mücadelesi vermiş herkesi selamladığını bildiren Aksakal, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da bir kez daha denenmek istenen faşist darbe girişimi, emperyalizmin devletimiz ve topraklarımız üzerindeki heveslerinin boyutunu göstermesi açısından çarpıcı bir gelişmedir. Demokratik yaşamın içinde bulunduğu 40 yıllık esaret artık son bulmalıdır. Faşist darbenin 40'ıncı yılında bu darbenin faillerini bir kez daha nefretle lanetliyorum."