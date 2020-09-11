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Fazıl Say'dan Sözcü gazetesine sert tepki: Bu manşeti okuyan biri bana küfrü basar

Piyanist , yeni kitabıyla ilgili röportaj verdiği Sözcü gazetesinin 'çarpıcı manşet tutkusu' nedeniyle kendisini hedef tahtasına koyduğunu belirterek tepki gösterdi. Fazıl Say, "Bu manşeti okuyan biri bana küfrü basar. Sözcü bunu sıkça yaptı bana. Ve ben bir kaç kere çok sert şekilde uyardım. Kusura bakmayın kardeşim. Bir insanı toplum önünde yıpratmaktır. Özür mözür de dilemeyin." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.09.2020 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020
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Fazıl Say'dan Sözcü gazetesine sert tepki: Bu manşeti okuyan biri bana küfrü basar

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fazıl Say, verdiği röportajın sadece bir bölümünü keserek manşete taşıyan Sözcü gazetesini sert sözlerle eleştirdi.

"BUNU OKUYAN BANA KÜFRÜ BASAR"
Say, "Ben de bir dönem Türkiye'den kaçmayı düşündüm ama sonra doğru bildiklerimin mücadelesini vermek için kaldım" cümlesinin "Türkiye'den kaçmayı düşündüm" şeklinde manşete taşınmasına, "Bu manşeti okuyan biri bana küfrü basar. Sözcü bunu sıkça yaptı bana. Ve ben bir kaç kere çok sert şekilde uyardım. Kusura bakmayın kardeşim. Bir insanı toplum önünde yıpratmaktır. Özür mözür de dilemeyin. Sözcü gazetesinin bu hedef göstermesinde Akit'ten ne farkı var?" ifadelerini kullandı.

Fazıl Say'ın Instagram paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Sözcü ile röportaj yapmaktan oldum olası çekinmişimdir.çünkü bu çarpıcı manşet tutkusu, insanları hedef tahtasına koyuyor.
Suya yazılan kitabımla ilgili röportaja gelmişlerdi 5 gün önce. Ben bugün röportajdan sadece kendi dediklerimi ayıklayıp size sundum. Onların manşetlerini değil.

Bakın; Yurt dışına kaçan beyin göçüyle ilgili;
( kitapta böyle bir bölüm var)

Cümlem şöyle;
"Ben de bir dönem Türkiye'den kaçmayı düşündüm ama sonra doğru bildiklerimin mücadelesini vermek için kaldım".
Sözcü'nün manşeti;
"TÜRKİYE'DEN KAÇMAYI DÜŞÜNDÜM!".
Tipik bir cümleyi kesmece örneği..
Bu manşeti okuyan biri bana küfürü basar.

Hiç kusura filan bakmasınlar, ben bir daha bu gazete ile hiç bir şekilde iletişimde olmayacağım.
Okumayacağım da.
İstemiyorum.
Kusura bakmayın kardeşim.

Hedef tahtasına koymaktır bu. Bir insanı toplum önünde yıpratmaktır.

Özür mözür de dilemeyin.

Sözcü gazetesinin bu hedef göstermesinde Akit'den ne farkı var ?
(Allahtan ilave eki filan.)

Sözcü bunu sıkça yaptı bana.
Ve ben bir kaç kere çok sert şekilde uyardım.

Bir sanatçı, pandemi döneminde kitap çıkarıyor.

Şu hale bak ya.

Vahşi manşetler arasında
kendi dediklerimizi de
kitabımızı da
arar olduk.

Bu gazetecilik filan değil!
Bu sizinki insanları hedef tahtasına koymak.
Ayar çakmak!
Bu gazetede manşeti görüp bana Sİ..TR'i çeken herkes HAKLIDIR!
"STTR NEREYE GİDERSEN GİT" diyen herkes haklıdır!

O yüzden kardeşim ben de diyorum ki; sen git nereye gidersen! Defol! Defolun hayatımdan!!"

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