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Türk silahları Yunan spikerin ağzını açık bıraktı: Aklımıza gelmezdi

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Giriş: 09.09.2020 20:45
Türk savunma sanayii ile ilgili yaptığı analizlerle tanınan Yunan spiker Ioannis Theodoratos, katıldığı bir sempozyumda Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen silahları analiz etti. Yunan spiker, Türk silahlarına olan hayranlığını gizleyemedi.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Hisar A ve Hisar O hava savunma sistemlerinden bahseden Yunan spiker, Yunan idarecilerine sitem ederek "Bunu yapmak o kadar da zor değil yeter ki arkanda yeterli irade ve siyasi destek olsun. Türkler dışa bağımlılıklarını bitirmek için bu sistemi tek başlarına yaptılar." dedi.

Theodoratos ayrıca İspanya ve İtalya gibi bazı Avrupa ülkelerinin askeri teknoloji konusunda Türkiye'ye destek vermesine de tepki gösterdi.

Türkiye'nin tanksavar füzesi UMTAS hakkında konuşan Yunan spiker "Bu sistemler şuan hizmette ve aktif olarak kullanılıyor. Bunların helikopter gibi çeşitli platformlara konuşlandırıldığını gördüm. Araçlarda, silah taşıyıcılarında vb. gibi yerlerde." dedi.

Otokar firması tarafından geliştirilen Kobra 2 zırhlı aracı hakkında konuşan Yunan spiker "Yunanistan en azından bu sisteme karşı bir şeyler üretebilirdi ancak bir plan hatta bir çizim bile mevcut değil. Her türlü sahada görev yapabilen bu araç roket veya tanksavar taşıyıcısı olarak kullanılabilir. Bunlardan Türkiye için yüzlerce adet üretilecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk gemisavar füzesi Atmaca'ya da değinen Yunan spiker, bu sistemin Yunanistan'a ait savaş gemilerine karşı kullanılacağını söyleyerek şunları kaydetti:

"Yunan savaş gemilerinin harekat alanını kısıtlamak için tasarımlarına ne kadar ağırlık verdikleri inanılmaz. Kara üslerinden de fırlatılabilen bu füzenin menzili 200 kilometreden fazla olacak."

Türkiye'nin yakın zamanda çok büyük savaş gemileri yapmaya başlayacağını da aktaran Theodoratos, Türk mühendislerine olan hayranlığını gizleyemeyerek "Türkler bizim gibi değiller. Biz tüm kritik sistemleri dışarıdan alıyoruz ve bazen bize pardon fabrika kapalı deyip geri yolluyorlar. Tabi Avrupalıysa, eğer Amerikalıysa bize eski sistemlerini verip yolluyorlar" diye konuştu.

Türkiye'nin torpidolar konusunda da Yunanistan'dan bir nesil önde olduğunu dile getiren Yunan spiker "Türk denizaltıları yerli torpidolara sahip olacak. Türk denizaltıları modernize ediliyor artı imal edilecekler. Umarım bu gecikir" dedi.

Theodoratos, Türkiye'nin bu sistemlerle birlikte Ege'yi aşıp çeşitli fırsat ve hedeflerin peşinde koşacağını dile getirdi. Türkiye'nin İHA mühimmatı çalışmaları hakkında bilgi veren Theodoratos, Türklerin artık yeni bir savaş konsepti geliştirdiği söyledi.

Yunan savaş gemilerini işaret eden Yunan spiker, "Bu küçük sistemler büyük fırkateynlerin pahalı radarlarına çok kolay şekilde zarar verebilir." diye konuştu.

Türkiye'nin hava-hava füzeleri olan Gökdoğan ve Bozdoğan ile ilgili de konuşan Yunan spiker "Önümüzdeki iki yıl içinde bunlar tamamen işlevsel olacak. Test ediliyorlar ve şu ana kadar beklenen karşılığı verdiler. Burada Batı ve NATO da bir noktada oturup düşünmeliler. Çünkü tüm bunlar sadece birisi oturup araştırıp ürettiği için ortaya çıkmadı. Bazıları bu gelişmede ilerleyebilmeleri için onlara çok önemli bilgiler verdi." dedi.

Türkiye'nin motor çalışmalarına da değinen Yunan spiker şunları aktardı:

"Önce motor satın aldılar sonra teknoloji satın aldılar ve şimdi Kale grubu liderliğinde kullandıklarının yerini alacak kendi motorlarını üretiyorlar. Atmaca'da, Hisar'da ve diğer füzelerde kullanılması için. Ayrıca turbojet motorları da üretiyorlar."

Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği Bayraktar ve Anka tipi insansız hava araçları hakkında konuşan Yunan spiker, "Bizim böyle insansız hava araçlarımız yok" diyerek isyan etti.

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