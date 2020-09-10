Son dakika haberi... KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de gerçekleştirildi. Lisans mezunu adayların katılım sağladığı 6 Eylül KPSS oturumlarının soruları ve cevapları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek isteyen vatandaşlar soruların ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise merak edilen soruları yanıtladı. Peki, KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

KPSS SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli KPSS adaylarımız, geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız."

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumunun sonuçları 22 Ekim'de açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.