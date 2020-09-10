ÖSYM'den son dakika KPSS açıklaması! KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 2020 KPSS lisans sonuçları...
Son dakika... KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM tarafından KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de gerçekleştirilmişti. Sınavın tamamlanmasının ardından vatandaşlar sınav soruları ve cevaplarını araştırmaya başladılar. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki, KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
Son dakika haberi... KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de gerçekleştirildi. Lisans mezunu adayların katılım sağladığı 6 Eylül KPSS oturumlarının soruları ve cevapları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek isteyen vatandaşlar soruların ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise merak edilen soruları yanıtladı. Peki, KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
KPSS SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Değerli KPSS adaylarımız, geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız."
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumunun sonuçları 22 Ekim'de açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir.Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020-YDSsonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.
KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri,her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1ham puanı(net)bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo-2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.
Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları,adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanlarının ikisinde de sınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.
KPSS HAKKINDA
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
2020-KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ) NE ZAMAN?
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 12-13 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) NE ZAMAN?
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 20 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?
Başvuru: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020
Geç Başvuru: 10-11 Eylül 2020
Sınav: 25 Ekim 2020
Sonuç: 26 Kasım 2020
2020-KPSS ÖRTAÖĞRETİM NE ZAMAN?
Başvuru: 15 - 30 Eylül 2020
Geç Başvuru: 8-9 Ekim 2020
Sınav: 22 Kasım 2020
Sonuç: 24 Aralık 2020