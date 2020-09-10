Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığından Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu! İmam hatiplileri hedef almıştı
Son dakika haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatiplerle ilgili açıklamaları nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.
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DİYANET'TEN DE SUÇ DUYURUSU
Haliç Üniversitesi öğretim üyesi Erol Mütercimler, katıldığı bir televizyon programında imam hatiplileri kast ederek, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız..." ifadelerini kullanmıştı.
Mütercimler'in bu sözleri büyük tepkiye neden olmuştu. RTÜK inceleme başlatırken, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği hukuki süreç başlatacaklarını duyurmuştu.
DİYANET'TEN DE SUÇ DUYURUSU
Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatiplerle ilgili açıklamaları nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.