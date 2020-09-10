Haliç Üniversitesi öğretim üyesi Erol Mütercimler, katıldığı bir televizyon programında imam hatiplileri kast ederek, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız..." ifadelerini kullanmıştı.

Mütercimler'in bu sözleri büyük tepkiye neden olmuştu. RTÜK inceleme başlatırken, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği hukuki süreç başlatacaklarını duyurmuştu.

DİYANET'TEN DE SUÇ DUYURUSU

Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatiplerle ilgili açıklamaları nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.