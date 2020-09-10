10 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığından Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu! İmam hatiplileri hedef almıştı

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığından Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu! İmam hatiplileri hedef almıştı

Son dakika haberine göre , imam hatiplerle ilgili açıklamaları nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.09.2020 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020
ABONE OL
Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığından Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu! İmam hatiplileri hedef almıştı

Haliç Üniversitesi öğretim üyesi Erol Mütercimler, katıldığı bir televizyon programında imam hatiplileri kast ederek, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız..." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Haliç Üniversitesi Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlattı! İmam hatiplileri hedef almıştı SON DAKİKA: HALİÇ ÜNİVERSİTESİ EROL MÜTERCİMLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI! İMAM HATİPLİLERİ HEDEF ALMIŞTI

Mütercimler'in bu sözleri büyük tepkiye neden olmuştu. RTÜK inceleme başlatırken, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği hukuki süreç başlatacaklarını duyurmuştu.

DİYANET'TEN DE SUÇ DUYURUSU
Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatiplerle ilgili açıklamaları nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erol Mütercimlerden küstah sözler! İmam hatip mezunlarını hedef aldı EROL MÜTERCİMLER'DEN KÜSTAH SÖZLER! İMAM HATİP MEZUNLARINI HEDEF ALDI

Son dakika: Erol Mütercimler Haliç Üniversitesinden istifa etti SON DAKİKA: EROL MÜTERCİMLER HALİÇ ÜNİVERSİTESİ'NDEN İSTİFA ETTİ
Elazığdan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu ELAZIĞ'DAN EROL MÜTERCİMLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
İmam hatip mezunlarını hedef alan Erol Mütercimler hakkında 81 ilde suç duyurusu! İMAM HATİP MEZUNLARINI HEDEF ALAN EROL MÜTERCİMLER HAKKINDA 81 İLDE SUÇ DUYURUSU!
Son dakika: Haliç Üniversitesi Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlattı! İmam hatiplileri hedef almıştı SON DAKİKA: HALİÇ ÜNİVERSİTESİ EROL MÜTERCİMLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI! İMAM HATİPLİLERİ HEDEF ALMIŞTI
İmam hatiplilere Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu çağrısı! İMAM HATİPLİLERE EROL MÜTERCİMLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU ÇAĞRISI!
Milli Eğitim Bakanlığı imam hatipliler hakkında küstah açıklamalar yapan Erol Mütercimler hakkında yasal süreç başlattı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İMAM HATİPLİLER HAKKINDA KÜSTAH AÇIKLAMALAR YAPAN EROL MÜTERCİMLER HAKKINDA YASAL SÜREÇ BAŞLATTI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA