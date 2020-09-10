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Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu

Son dakika haberleri... Genel Başkanı 'nun test sonucu açıklandı. CHP'den yapılan açıklamada, "'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filyasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapıldı. Test sonucu negatiftir." denildi.

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Giriş Tarihi: 10.09.2020 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020
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Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'na da koronavirüs testi yapıldı.

CHP'DEN KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kovid-19 testinin negatif çıktığı bildirildi.

CHP'den yapılan açıklamada, "Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filiasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapılmıştır. Test sonucu negatiftir." ifadesi kullanıldı.

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