Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu
Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu açıklandı. CHP'den yapılan açıklamada, "Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filyasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapıldı. Test sonucu negatiftir." denildi.
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'na da koronavirüs testi yapıldı.
CHP'DEN KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kovid-19 testinin negatif çıktığı bildirildi.
CHP'den yapılan açıklamada, "Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filiasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapılmıştır. Test sonucu negatiftir." ifadesi kullanıldı.