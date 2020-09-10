Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı! 10 Eylül koronavirüs vaka sayıları

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında 2. dalga yaşanıyor. Avrupa'da yeniden artan koronavirüs vaka sayısı, Türkiye'de de son haftada yükseliş gösterdi.

Türkiye'nin koronavirüs salgınının başından itibaren gösterdiği başarılı çalışma takdir toplarken, sağlık altyapısının gücü de dikkat çekti.

10 EYLÜL PERŞEMBE KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

Türkiye'de son 24 saatte 107 bin 702 Kovid-19 testi yapıldı, 1512 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Sağlık Bakanlığı, 10 Eylül'e ait koronavirüs vaka tablosunu açıkladı.

Koronavirüs vaka sayılarının açıklanmasının akabinde Twitter'dan paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü MÜCADELE BİRLİKTE tedbirle mümkün.'' ifadelerini kullandı.