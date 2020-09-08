CHP'yi sarsan tecavüz skandalı! Didimli vatandaşlar isyan etti "Görevden alınsın"

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın, kendisinden iş isteyen bir kadına başkan yardımcılarıyla birlikte tecavüz ettiği ortaya çıktı. Bölge halkı kişisel olarak CHP'li başkana dair suç duyurusunda bulundu.

CHP'de taciz skandalının yankıları büyüyor.

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın iş isteyen bir kadına 2 ay boyunca istismar da bulunduğu iddia edildi.

Bölge halkı belediye başkanını görevden alınması için suç duyurusunda bulundu.

Görüntüleri sosyal medyaya koyarak skandalı ortaya çıkaran vatandaş ise sürekli tehdit altında olduğunu iddia etti.