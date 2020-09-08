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Didim Belediyesi’nde cinsel istismar! Davacı detayları canlı yayında anlattı

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Giriş: 08.09.2020 12:10
Güncelleme:08.09.2020 12:37
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kendisinden iş isteyen kadına başkan yardımcılarıyla birlikte istismarda bulunduğu iddia edildi. A Haber muhabiri Gamze Elçi detayları canlı yayında aktardı. Mülkiye müfettişleri Didim’e geldi ve soruşturma başladı. Davacı Ekrem Batur, yaşananları canlı yayında anlattı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kendisinden iş isteyen kadına başkan yardımcılarıyla birlikte istismarda bulunduğu iddia edildi. A Haber muhabiri Gamze Elçi detayları canlı yayında aktardı. Mülkiye müfettişleri Didim'e geldi ve soruşturma başladı. Davacı Ekrem Batur, yaşananları canlı yayında anlattı.

Batur, "Kadın gidiyor iş başvurusunda bulunuyor. Ben sizi akşam üstü ararım oturur bir yerde konuşuruz diyor. Kadını alıp çiftlik evine götürüyorlar. İçiriyorlar uyuşturucu veriyorlar sonra tecavüz ediyorlar çok üzüldük Didim bunları hak etmiyor." ifadelerini kullandı.

CHPli Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve maiyetindeki iki kişi, iş isteyen kadına tecavüz etti CHP'Lİ DİDİM BELEDİYE BAŞKANI AHMET DENİZ ATABAY VE MAİYETİNDEKİ İKİ KİŞİ, İŞ İSTEYEN KADINA TECAVÜZ ETTİ

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