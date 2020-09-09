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Tunceli'de biri kırmızı ve biri gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre... Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda biri kırmızı ve biri gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi: 09.09.2020 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020
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Tunceli'de biri kırmızı ve biri gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda biri kırmızı ve biri gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda sözde Dersim Eyaleti TKP/ML TİKKO terör örgütünün siyasi komiseri olan terörden arananlarda 10 milyona kadar ödülle KIRMIZI kategoride yer alan Nubar kod adlı Erol Volkan İldem olduğu, diğer teröristin ise 500 bin TL'ye kadar ödülle GRİ kategoride yer alan, Roza kod adlı Fadime Çakıl olduğu tespit edildi.

Terör örgütlerine ağır darbe! Tunceli'de biri kırmızı ve biri gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi TERÖR ÖRGÜTLERİNE AĞIR DARBE! TUNCELİ'DE BİRİ KIRMIZI VE BİRİ GRİ KATEGORİDE ARANAN 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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Ayrıca Oğul kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yıldırım-4 Munzur-Kutu operasyonu başladı: 8 PKK'lı öldürüldü SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI: YILDIRIM-4 MUNZUR-KUTU OPERASYONU BAŞLADI: 8 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

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