Mahkeme karar verdi! İBB’nin yaptığı haksızlık sona erdi

Ahmet Kahya; 11 Ağustos 2008'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya başladı. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle 'Sizinle çalışamayacağız' denilerek Ahmet Kahya'nın iş akdi feshedildi.

Ahmet Kahya; 23 Ocak 2020'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den ayrılmak zorunda kaldı.



MAHKEME; AHMET KAHYA'NIN İŞİNE İADESİNE KARAR VERDİ

Ahmet Kahya; işe iade davası açtı. İstanbul 9. İş Mahkemesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin feshinin geçersizliğine ve İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki işine iadesine karar verdi.





İŞTE O KARAR

İstanbul 9. İş Mahkemesi; davacı Ahmet Kahya'nın yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından süresi içinde işe başlatılmaması halinde, ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi ve fesih nedeni göz önünde bulundurularak takdiren 5 aylık brüt ücreti 37 bin TL'nin müteselsilen davalılardan alınarak davacıya verilmesi gerektiğinin tespitine karar verdi.



Mahkeme; davacı Ahmet Kahya'nın işe iadesi için işverene süresi içinde başvurması halinde kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre içerisinde hak kazanılacak olan 4 aylık brüt ücreti olan 29 bin 600 TL ile net 820 TL yol yardımı, net bin 789 TL sosyal yardım, net 256 TL giyim yardımı ücreti alacaklarının müteselsilen davalılardan alınarak davacıya verilmesi gerektiğinin tespitine de hükmetti.

Mahkeme; davacının süresince işe başlatılması durumunda varsa bu alacaktan peşin ödenen kıdem ve ihbar tazminatlarının mahsubuna karar verdi.

"40 YAŞ ÜZERİNDEKİ İNSANLARI İŞTEN ÇIKARMAK VE İŞSİZ BIRAKMAK İNSAFSIZLIKTIR"

SABAH'a konuşan Ahmet Kahya; Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanı seçilmesi ile kendisinin de mağdur olduğunu söyledi.

Ahmet Kahya; 11 yıl 5 ay çalıştığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Otobüs İşletmeleri'nden Ekrem İmamoğlu'nun kurumlarına gönderdiği yöneticiler tarafından 'Sizinle çalışamayacağız' denilerek iş hakkının fesih edildiğini söyledi.



Ahmet Kahya; şunları söyledi:

"Sayın İmamoğlu seçim döneminde kendisinin insan kaynakları konusunda yüksek lisans yaptığını ve belediyede yıllarca çalışmış mağdur olmuş personelin hakları konusunda titizlikle çalışıp bu mağduriyetleri ve haksızlıkları gidereceğini söylemiş ve söz vermişti... Görüyoruz ki Sayın Ekrem İmamoğlu mağduriyetleri ve haksızlıkları giderme yolu olarak, 50 yaşındaki personellerin mağduriyetlerini çözme yolu olarak kapı önüne koymakta bulmuştur. Bu haksızlıkları particilikle veya başka gerekçelerle açıklamak tam anlamıyla vicdansızlıktır ve insanlıktan yoksunluktur. 40 yaş üzerindeki (yönetici olmayan) insanların bu şekilde çıkarmak ve işsiz bırakmak insafsızlıktır. Ülkemiz şartlarında 40 yaş üstü elemanların iş bulma şansları yok denecek kadar azdır. Bunları görmek istemeyen veya izin veren başkanında olaylara ve vatandaşın derdine ne kadar duyarlı olduğu görülüyor." (Kenan Kıran/Sabah)