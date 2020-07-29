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Haberler Galeri İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yıldırım-4 Munzur-Kutu operasyonu başladı: 8 PKK'lı öldürüldü

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yıldırım-4 Munzur-Kutu operasyonu başladı: 8 PKK'lı öldürüldü

İçişleri Bakanlığınca, Tunceli'de "Yıldırım-4 Munzur-Kutu" operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden bin 6 personel görev alıyor. Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi, 24 mağara, sığınak ve depo imha edilirken, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 29.07.2020 13:12 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 13:27
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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yıldırım-4 Munzur-Kutu operasyonu başladı: 8 PKK'lı öldürüldü

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca "YILDIRIM-4 MUNZUR-KUTU" Operasyonu başlatıldı.

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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yıldırım-4 Munzur-Kutu operasyonu başladı: 8 PKK'lı öldürüldü

Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.006 personel görev alıyor.

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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yıldırım-4 Munzur-Kutu operasyonu başladı: 8 PKK'lı öldürüldü

YILDIRIM-1 Operasyonu; 13 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Cudi bölgesi merkez olmak üzere Şırnak ili kırsalında,

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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yıldırım-4 Munzur-Kutu operasyonu başladı: 8 PKK'lı öldürüldü

YILDIRIM-2 Operasyonu; 19 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Cilo bölgesi merkez olmak üzere Hakkari ili kırsalında,

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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Yıldırım-4 Munzur-Kutu operasyonu başladı: 8 PKK'lı öldürüldü

YILDIRIM-3 Operasyonu; 26 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Ağrı Dağı ve Çemçe-Madur bölgeleri merkez olmak üzere Ağrı-Iğdır-Kars illeri kırsalında,