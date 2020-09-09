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'Haftanin Mehmetçik'e mezar olacak' demişti! Hainler bu notla etkisiz hale getirildi

Pençe Kaplan Harekatı'nda terör örgütü 'ya ağır darbeler vuruldu. Operasyonda şu ana kadar 320 terörist etkisiz hale getirildi. Terörün inlerine girilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 terörist ile ilgili çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Terör örgütünün televizyonuna çıkarak Mehmetçik'i tehdit eden isimli terörist, "Haftanine girmek o kadar kolay değildir. Burası onların cehennemi olacak." ifadelerini kullandı. Teröristin küstah sözlerinin unutulmadığını gözler önüne seren Mehmetçik bombaya, "Mehmetçik yarına bırakır, yanınıza bırakmaz" yazdı.

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Giriş Tarihi: 09.09.2020 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020
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'Haftanin Mehmetçik'e mezar olacak' demişti! Hainler bu notla etkisiz hale getirildi

Mehmetçik, terör örgütü 'ya 'Pençe'yi vurdu. Pençe Kaplan Harekatı'nda, terör örgütünün inlerine girildi., 320 terörist öldürüldü. Operasyon kararlılıkla sürerken, , Gülşen Yolur, Semih Kaplan ve Culyana Xelo isimli teröristlerin öldürüldüğü operasyona ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

HER ŞEY MEHMETÇİK'İ TEHDİT EDEN O GÖRÜNTÜLER İLE BAŞLADI

Terör örgütü PKK'nın sözde yayın organında açıklamalarda bulunan Milad Kobadi isimli terörist küstah açıklamalarda bulundu. Mehmetçik'i tehdit eden terörist, "Haftanine girmek o kadar kolay değildir. Burası onların cehennemi olacak." dedi. O görüntüler teröristler için sonun başlangıcı oldu.

'Haftanin Mehmetçik'e mezar olacak' demişti! Hainler bu notla etkisiz hale getirildi 'HAFTANİN MEHMETÇİK'E MEZAR OLACAK' DEMİŞTİ! HAİNLER BU NOTLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İSTİHBARAT HAREKETE GEÇTİ

Terör örgütü PKK'nın sözde yayın organındaki video istihbarat tarafından detaylı incelemeye alındı. Bölge uzun incelemeler sonrası tespit edildi. İHA'lar bölgedeki teröristleri teknik takibe aldı. Bir saniye bile gözden kaçırılmayan teröristler için harekete geçildi

F-16'LAR HAVALANDI

F-16'lar İHA'lar ile saptanan koordinatlara hareket etti. 2. Hava Kuvvet Komutanlığı 8. Anajet Üssü'nden kalkan F-16'lar, Haftanin'i cehenneme çevirdi. Akıllı mühimmat ile 4 terörist havaya uçuruldu.

BOMBANIN ÜSTÜNDEKİ NOT DİKKAT ÇEKTİ: MEHMETÇİK YARINA BIRAKIR, YANINIZA BIRAKMAZ"

F-16'ların teröristleri etkisiz hale getirdiği mühimmatın üzerindeki not da dikkat çekti. Teröristin küstah sözlerinin unutulmadığını gözler önüne seren Mehmetçik, bombaya, "Mehmetçik yarına bırakır, yanınıza bırakmaz" yazdı. Terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlar 'ın kuzeyinde, yurt içinde ve 'de kararlılıkla sürdürülüyor.

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