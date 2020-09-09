'Haftanin Mehmetçik'e mezar olacak' demişti! Hainler bu notla etkisiz hale getirildi

HER ŞEY MEHMETÇİK'İ TEHDİT EDEN O GÖRÜNTÜLER İLE BAŞLADI

Terör örgütü PKK'nın sözde yayın organında açıklamalarda bulunan Milad Kobadi isimli terörist küstah açıklamalarda bulundu. Mehmetçik'i tehdit eden terörist, "Haftanine girmek o kadar kolay değildir. Burası onların cehennemi olacak." dedi. O görüntüler teröristler için sonun başlangıcı oldu.

İSTİHBARAT HAREKETE GEÇTİ

Terör örgütü PKK'nın sözde yayın organındaki video istihbarat tarafından detaylı incelemeye alındı. Bölge uzun incelemeler sonrası tespit edildi. İHA'lar bölgedeki teröristleri teknik takibe aldı. Bir saniye bile gözden kaçırılmayan teröristler için harekete geçildi