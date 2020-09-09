KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman, ertelendi mi? 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş yerleri sorgulama ekranı
KPSS Alan Bilgisi sınav tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. KPSS Alan Bilgisi oturumuna başvuru yapan adaylar, sınavın hangi gün gerçekleştirileceğini araştırıyor. Kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS'nin Alan Bilgisi oturumları için hazırlıklar devam ediyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak? KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...
KPSS Alan Bilgisi ne zaman? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavlarının Alan Bilgisi oturumu için geri sayım başladı. 6 Eylül'de Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumunun tamamlanmasının ardından Alan Bilgisi oturumuna başvuru yapan vatandaşlar sınav tarihini araştırmaya başladılar. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak? KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?
2020 KPSS Alan Bilgisi sınavı 12-13 Eylül'de uygulanacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 12 Eylül 2020, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 12 Eylül 2020, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik): 13 Eylül 2020, Saat: 10.15
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sınavının sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir.Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020-YDSsonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.
KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri,her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1ham puanı(net)bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo-2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.
Adayların ASP'lerikullanılarak KPSSpuanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puantürü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları,adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanlarının ikisinde desınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.
2020-KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) NE ZAMAN?
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 20 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?
Başvuru: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020
Geç Başvuru: 10-11 Eylül 2020
Sınav: 25 Ekim 2020
Sonuç: 26 Kasım 2020
2020-KPSS ÖRTAÖĞRETİM NE ZAMAN?
Başvuru: 15 - 30 Eylül 2020
Geç Başvuru: 8-9 Ekim 2020
Sınav: 22 Kasım 2020
Sonuç: 24 Aralık 2020