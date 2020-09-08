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Son dakika: Terör örgütüne ağır darbe! Diyarbakır'ın sözde DEAŞ emiri yakalandı

Son dakika haberine göre göre; Terör örgütü 'ın sözde emiri , Kayapınar'da bir paçacıda yakalandı. Turan'ın 6 yıl 3 ay kesinlenmiş cezası var.

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Giriş Tarihi: 08.09.2020 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020
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Son dakika: Terör örgütüne ağır darbe! Diyarbakır'ın sözde DEAŞ emiri yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır emiri Nihat Turan, Kayapınar'da bir paçacıda yakalandı.

Son dakika: Diyarbakırın sözde DEAŞ emiri yakalandı SON DAKİKA: DİYARBAKIR'IN SÖZDE DEAŞ EMİRİ YAKALANDI

İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE TERÖR OPERASYONU: 14 GÖZALTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli İzmir, Eskişehir, Hatay, Antalya, Van, Diyarbakır olmak üzere toplamda 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bilgisayar, cep telefonu gibi çok sayıda elektronik malzemeye ele geçirildi. Malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

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