Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı?
Son dakika... 12-13 Eylül'de sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Kurban Bayramı ve sonrası yapılan düğünler nedeniyle vaka sayısında artış görülmüştü. Bu nedenle yurt genelinde yeni kısıtlamaların uygulanıp uygulanmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son gelişmeler...
Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'de koronavirüs vakasının görüldüğü ilk günden bu yana yurt genelinde çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Koronavirüs salgınında birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından kontrollü normal hayata geçilmişti. Ancak bayram ve sonrası yapılan düğünler nedeniyle vaka sayılarında artış görüldü. 7 Eylül koronavirüs tablosuna göre, yeni hasta sayısı 1.703 olarak açıklandı. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? İşte cevaplar...
BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?
Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı konusunda araştırmalar başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
"Özellikle mesai kavramı, bununla ilgili gerektiğinde kuruma gelmeden, dönüşümlü olarak, 60 yaş üstü kişilerin kuruma gelmelerini önlemek gibi düzenlemeler birçok ilimizde başladı. Ankara özelinde bu daha yoğun bir şekilde gündeme alındı. Bununla ilgili Pandemi Kurulu da bir karar aldı, biliyorsunuz ama şu an sokağa çıkma kısıtı gibi bir durum gündemimizde yok. Önemli olan tedbirlere uyum konusunda herkesin bir gayret ve çaba içinde olmasını sağlamak olmalı."
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 103 bin 925 test yapıldı, 1703 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Son 24 saatte 57 hasta vefat etti, 1047 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 252 bin 152'ye çıktı.
Toplam test sayısı 7 milyon 883 bin 464, vaka sayısı 281 bin 509, vefat sayısı 6 bin 730 olarak kayıtlara geçti.
Aktif hasta 22 bin 627, ağır hasta sayısı 1118, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.
"GÜNLÜK EN ÇOK HASTA GÖRÜLEN İLİMİZ ANKARA"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak." değerlendirmesinde bulundu.