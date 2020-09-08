Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'de koronavirüs vakasının görüldüğü ilk günden bu yana yurt genelinde çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Koronavirüs salgınında birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından kontrollü normal hayata geçilmişti. Ancak bayram ve sonrası yapılan düğünler nedeniyle vaka sayılarında artış görüldü. 7 Eylül koronavirüs tablosuna göre, yeni hasta sayısı 1.703 olarak açıklandı. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? İşte cevaplar...

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı konusunda araştırmalar başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Özellikle mesai kavramı, bununla ilgili gerektiğinde kuruma gelmeden, dönüşümlü olarak, 60 yaş üstü kişilerin kuruma gelmelerini önlemek gibi düzenlemeler birçok ilimizde başladı. Ankara özelinde bu daha yoğun bir şekilde gündeme alındı. Bununla ilgili Pandemi Kurulu da bir karar aldı, biliyorsunuz ama şu an sokağa çıkma kısıtı gibi bir durum gündemimizde yok. Önemli olan tedbirlere uyum konusunda herkesin bir gayret ve çaba içinde olmasını sağlamak olmalı."