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Son dakika: Diyarbakır'ın sözde DEAŞ emiri yakalandı

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Giriş: 08.09.2020 10:28
Güncelleme:08.09.2020 10:36
Son dakika haberi...Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır emiri Nihat Turan, Kayapınar'da bir paçacıda yakalandı. Turan'ın 6 yıl 3 ay kesinlenmiş cezası var. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayında aktardı.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır emiri Nihat Turan, Kayapınar'da bir paçacıda yakalandı.

İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE TERÖR OPERASYONU: 14 GÖZALTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli İzmir, Eskişehir, Hatay, Antalya, Van, Diyarbakır olmak üzere toplamda 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bilgisayar, cep telefonu gibi çok sayıda elektronik malzemeye ele geçirildi. Malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

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