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Samsun'daki DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı

'da, terör örgütü 'a yönelik operasyonda uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.

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Giriş Tarihi: 08.09.2020 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020
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Samsun'daki DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda, terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen uyruklu 6 .

EL KONULDU

Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.

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