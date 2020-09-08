Samsun'daki DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı.
EL KONULDU
Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.