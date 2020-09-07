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CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun IKBY bayrağı sevdası: Buna paçavra diyemezsiniz

üzerinde oyunlar oynayan alçakların son numarası Kürt-Türk çatışması oldu. Bayrak üzerinden başlayan tartışmalara sosyal medyadan mesaj yağdı. 'li da 'nin () bayrağını paylaştı. Tanrıkulu, "Paçavra denilen bu bayrak, 'nda tanımlanan 'nin resmi bayrağıdır. Bayraklar, her halkın ve o bayrak altında yaşayan yurttaşların onurudur. Bayrağa hakaret toplumsal barışa düşmanlıktır, kabul edilemez." diyerek IKBY bayrağını korumaya aldı.

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Giriş Tarihi: 07.09.2020 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020
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CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun IKBY bayrağı sevdası: Buna paçavra diyemezsiniz

Sakarya'da 2 zorbanın yaptığı asayiş olayını Türk - Kürt çatışması olarak yansıtan zihniyet, toplumu bölmek parçalamak için elinden geleni yapıyor. Sosyal medya ortamındaki yeni tartışma konusu Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin (IKBY) bayrağı oldu.

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçarslan'ın bayrağa paçavra demesi sonrası sosyal medyada açılan hastag'a binlerce mesaj yağdı. Savunan, savunmayan ve ırkçı paylaşımlar yapıldı.

BUNA PAÇAVRA DİYEMEZSİNİZ
IKBY'nin bayrağını paylaşan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, "Paçavra denilen bu bayrak, Irak Anayasası'nda tanımlanan Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin resmi bayrağıdır. Bayraklar, her halkın ve o bayrak altında yaşayan yurttaşların onurudur. Bayrağa hakaret toplumsal barışa düşmanlıktır, kabul edilemez." diyerek dahil oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Suriye'de terörist YPG/PKK'ya karşı yapılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin olarak yapmış olduğu açıklamada, Hükümeti tehdit ederek, Harekatın haksız bir savaş olduğunu ve Kürtlere karşı yapıldığını söylemişti.

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