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CHP'li Sezgin Tanrıkulu, kendini protokolün önüne atıp poz verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
PROTOKOL SEVDASI! CHP'Lİ İSİM BAKIN NE YAPTI

kapsamında Taksim'de yapılan törene 'li Sezgin Tanrıkulu da katıldı. Sezgin Tanrıkulu'nun kendisini CHP'li Başkanı , Vali ve 1. Komutanı Musa Avsever'in bulunduğu protokole atarak poz vermeye çalıştı.

nedeniyle 'da etkinlikler, Taksim'de başladı. Törene, İstanbul Valisi , 1. Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediyesi () Başkanı , siyasi parti temsilcileri, gaziler, çeşitli dernek temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK KONULDU

Yerlikaya, Avsever ve İmamoğlu sırasıyla çelenk bıraktı. Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, kendini protokolün önüne atıp poz verdi CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU, KENDİNİ PROTOKOLÜN ÖNÜNE ATIP POZ VERDİ

SEZGİN TANRIKULU, KENDİNİ PROTOKOLE ATTI

İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Valisi, 1. ve İBB Başkanı'nın yanına geçmesi ise törenin dikkat çekici anlarındandı. İstanbul Protokol Listesi'ne göre; ilin milletvekilleri valinin arkasında 2. sırada yer alıyor. Yani Sezgin Tanrıkulu da protokol listesinde bulunuyor.

GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Ancak İstanbul'da bu tarz törenlerde alışılmış fotoğraf karesinde en önde Vali, 1. Ordu Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı yer alırdı. Bugün öğlen düzenlenen törende Sezgin Tanrıkulu'nun, protokol için belirlenmiş alana gelmesi ise görenleri şaşırttı.

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