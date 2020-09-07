İstanbul’un barajları alarm veriyor! Sabah 'drone’undan korkutan su manzaraları

"İstatistiklere göre 30 yılda 2 kez ve 7 yılda 1 kez kuraklık olan İstanbul barajlarında bu yıl 3 defa kuralık yaşayacağı ön görülüyor. Son 30 yılın en kurak zamanlarını yaşayacağımız bu zamanlarda İBB ve İSKİ müdürlüklerinden henüz bir resmi açıklama gelmedi. Baraj yataklarının kurak olmayan yerlerinde ise suların çekildiği görülmekte, yetkililer bu konuyla ilgili herhangi bir önlem almazken bir uyarıda da bulunmuyor." (İbrahim Ayral/Sabah)







